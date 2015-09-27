غدًا.. أسيوط تُنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي في ٢١٤٢ مدرسة‎

أنهت محافظة أسيوط، استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، غدًا “الاثنين”، في ٢١٤٢ مدرسة على مستوى المحافظة.

وقال عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه قد تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، حيث تم صيانة المقاعد والنوافذ، وتغيير الزجاج وطلاء الفصول وصيانة دورات المياه بالمدارس، وإعدادها بما يتفق مع المعايير الصحية، مع وضع خطة لزيارة المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي، بالإضافة إلى الاطمئنان على وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس مع ضرورة تسليمها للطلاب مع أول يوم في الدراسة.

وأضاف “أبو شامة”، أن ٢٣ مدرسة جديدة بتكلفة ٨١ مليون جنيه، سيتم بدء الخدمة التعليمية بها، وهذه المدارس منتشرة على مستوى المراكز والقرى بهدف تقليل الكثافة واستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب .