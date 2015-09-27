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ضبط مُهتمٍ في 5 قضايا في سوهاج‎

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ضبط مُهتمٍ في 5 قضايا في سوهاج‎ ضبط مُهتمٍ في 5 قضايا في سوهاج‎

صورة أرشيفية

أسفرت حملة، قام بها ضباط قسم تنفيذ الأحكام، وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، عن ضبط المدعو “محمد عز الدين عبدالنبي”، 39عامًا- عامل، والمقيم بناحية الشهيد عبدالمنعم رياض- دائرة القسم، والسابق إتهامه في عدد 5 قضايا مُتنوعة ” سلاح- وأقراص مُخدرة”، والمحكوم عليه في القضية رقم 7195 جنايات قسم أول سوهاج لسنة 2015 كلي رقم 1805 لسنة 2013م، “مخدرات”، بالمُؤبد بجلسة الـ16 من إبريل من العام الجاري.

وكان قد عثر بحيازة “المُتهم”، على أقراص “تامول” المُخدر، ومبلغٍ مالي، وبمواجهة المذكور، اعترف بحيازته للمُضبوطات، وذلك بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3383 إداري القسم لسنة 2015م، وجاري العرض على النيابة العامة.

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