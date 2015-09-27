«بلاك بيري» تطلق هاتف “Priv” بنظام أندرويد قريباً

أكدت شركة بلاك بيري أنها ستطلق هاتف Priv العامل بنظام أندرويد قبل نهاية عام 2015.

وجاء الإعلان عن الهاتف كجزء من تقرير بلاكبيري الخاص بالنتائج الفصلية للربع الثاني من السنة المالية 2016، ويأتي ذلك بعد صدور العديد من التسريبات التي تخص الهاتف، وبعد أن كان الهاتف يحمل الاسم الرمزي والمعروف داخل الشركة باسم Venice والذي سيكون اسمه النهائي Priv.

ويعتبر هاتف Priv أول هاتف تطلقه الشركة الكندية يعمل بنظام أندرويد، وذلك بعد فشل الشركة في محاولة محاربة نظام أندرويد عن طريق نظامها الخاص BlackBerry 10.

ويعود السبب في تسمية الهاتف باسم Priv إلى أنه سيحافظ على خصوصية المستخدم وسيقدم له أفضل حماية معروفة بها شركة بلاك بيري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري جون تشن: “ان الهاتف سيجمع أفضل تقنيات بلاك بيري الأمنية والإنتاجية بالإضافة لاحتوائه على نظام أندرويد بجميع تطبيقاته”.

وذكرت بلاك بيري أن هاتف Priv سيكون هاتف رائد منزلق في إشارة منها إلى لوحة المفاتيح المنزلقة التي سيأتي بها الهاتف.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري بأن هاتف Priv “لن يكون موجه للمستخدم العادي فقط بل سيكون موجه أيضاً لرجال الأعمال”.