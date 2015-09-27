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هادي يغادر عدن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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هادي يغادر عدن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هادي يغادر عدن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

هادي

غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مدينة عدن، اليوم الأحد، متوجهاً إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية له، أنه سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “يستعرض فيه تطورات الأوضاع في اليمن وما تشهده مختلف المحافظات من آثار وتداعيات الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتجاهلهم للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216″.

وكان هادي وصل إلى عدن قبل أيام بعد طرد الحوثيين منها، بعدما ظل في منذ مارس الماضي.

ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان هادي سيعود إلى عدن أم إلى السعودية.

أ د ب

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