القبض على عاطل هارب من المؤبد وبحوزته 67 قطعة حشيش فى الغربية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنطة محافظة الغربية، القبض على عاطل محكوم عليه فى القضية رقم 20510 جنايات المركز 2015 (مخدرات) بالمؤبد وسبق اتهامه والحكم عليه فى القضايا سلاح أبيض شهرين حبس وإيصال أمانة وجنح المركز مطواة شهر حبس وجنايات المركز مخدرات ثلاث سنوات حبس، أثناء تواجده بالقرية محل إقامته وبحوزته 67 قطعة لمخدر الحشيش تزن 300 جرام و 1135 جنيها، ومطواة وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية أمر بتحرير عن ذلك المحضر رقم 38376جنايات مركز السنطة، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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