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حبس عاطل 4 أيام لحيازته كيلو ونصف حشيش فى البساتين

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حبس عاطل 4 أيام لحيازته كيلو ونصف حشيش فى البساتين حبس عاطل 4 أيام لحيازته كيلو ونصف حشيش فى البساتين
أمرت نيابة البساتين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كيلو ونصف من مخدر الحشيش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين تفيد باتجار "ا.د"، 19 سنة، عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة بيع المواد المخدرة لعملائه، وتبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 5006 لسنة 2012م المقطم "بلطجة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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