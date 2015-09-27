مصرع شخص سقط من القطار بالقرب من مزلقان مغاغة فى المنيا

لقى مواطن مصرعه إثر سقوطه من القطار بالقرب من مزلقان مركز مغاغة بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز مغاغة يفيد بوجود جثة لشخص بالقرب من مزلقان الشيخ زياد بمغاغة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر ولا يحمل أية بيانات شخصية، وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة بها بتر بالذراع اليسرى وتهشم بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الجثة لشخص يدعى "حجاج.ف.ح"، 37 سنة، عاطل، مسجل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا قبلى محطة مغاغة مزلقان الشيخ زياد، وتم التحفظ على الجثة وجار العرض على النيابة.