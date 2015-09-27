إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الخارجة - أسيوط" بالوادى الجديد

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد، وذلك نتيجة السرعة الزائدة، حيث انحرفت عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، مما أسفر عن إصابة كل من فاطمة محمد بكر 50 سنة، وداليا إسماعيل محمود 15سنة، وحسام إسماعيل محمود 30 سنة، وكلثوم أحمد سيد 50 سنة، وفايزة جمال محمود 20 سنة، ورباب جمال محمود 10 سنين، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.