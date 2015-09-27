أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الشرطى قاتل نجله بالخطأ بالمنيا: كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه

Google+ Print
الشرطى قاتل نجله بالخطأ بالمنيا: كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه الشرطى قاتل نجله بالخطأ بالمنيا: كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه
"كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه" تلك كانت أولى الكلمات التى بدأ بها أمين الشرطة قاتل نجله عن طريق الخطأ فى حفل عرس بالمنيا.

البداية كانت دعوه لحضور حفل زفاف أحد أقارب أمين الشرطة حمل الشرطى سلاحه وذهب إلى حفل الزفاف وهو يعقد النية على مجاملة أصحاب الفرح بإطلاق أعيرة نارية وبالفعل توجه المتهم إلى حفل الزفاف وقام وأطلق عددا من الطلقات النارية وإذا بإحدى الطلقات وأثناء شد الأجزاء توقفت عن سحب الطلقة وفجأة خرجت منه طلقة سكنت صدر نجله الذى سقط على الأرض مفارقا الحياة الأمر الذى تسبب فى إصابة المتهم بحالة نفسية سيئة وانهار بالبكاء وأخذ يتمتم بعدة كلمات غير مفهومة بسبب الحزن الشديد.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا يفيد بمقتل "يوسف مدحت" 12 سنة إثر إصابته بطلق نارى من مسدس والده أمين الشرطة ويدعى مدحت بطريق الخطأ بإحدى قرى مركز المنيا، أثناء إطلاق عدة أعيرة نارية خلال تواجده بحفل زفاف أحد أقاربه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم القبض على أمين الشرطة وقام بتسليم السلاح المستخدم فى الحادث وقد اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر عنها المحضر اللازم.


>أمين شرطة يقتل نجله برصاصة من سلاحه الميرى بالخطأ فى حفل زفاف بالمنيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365