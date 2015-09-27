الشرطى قاتل نجله بالخطأ بالمنيا: كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه

"كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه" تلك كانت أولى الكلمات التى بدأ بها أمين الشرطة قاتل نجله عن طريق الخطأ فى حفل عرس بالمنيا.

البداية كانت دعوه لحضور حفل زفاف أحد أقارب أمين الشرطة حمل الشرطى سلاحه وذهب إلى حفل الزفاف وهو يعقد النية على مجاملة أصحاب الفرح بإطلاق أعيرة نارية وبالفعل توجه المتهم إلى حفل الزفاف وقام وأطلق عددا من الطلقات النارية وإذا بإحدى الطلقات وأثناء شد الأجزاء توقفت عن سحب الطلقة وفجأة خرجت منه طلقة سكنت صدر نجله الذى سقط على الأرض مفارقا الحياة الأمر الذى تسبب فى إصابة المتهم بحالة نفسية سيئة وانهار بالبكاء وأخذ يتمتم بعدة كلمات غير مفهومة بسبب الحزن الشديد.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا يفيد بمقتل "يوسف مدحت" 12 سنة إثر إصابته بطلق نارى من مسدس والده أمين الشرطة ويدعى مدحت بطريق الخطأ بإحدى قرى مركز المنيا، أثناء إطلاق عدة أعيرة نارية خلال تواجده بحفل زفاف أحد أقاربه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم القبض على أمين الشرطة وقام بتسليم السلاح المستخدم فى الحادث وقد اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر عنها المحضر اللازم.

أمين شرطة يقتل نجله برصاصة من سلاحه الميرى بالخطأ فى حفل زفاف بالمنيا

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