مقتل شخص على يد شقيقيه بعد تدخله لفض مشاجرة بينهما فى إمبابة

لقى شخص مصرعه بمنطقة إمبابة أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شقيقيه اللذان يصغراه، حيث سددا له طعنة نافذة أردته قتيلا فى الحال، وتم إلقاء القبض على المتهمين، واعترفا بقتل شقيقهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بمقتل "احمد. ع" 24 سنة إثر إصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم إمبابة برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين أنه أثناء تشاجر شقيقان يدعيان "ايمن. ع" 23 سنة و"عصام. ع" 20 سنة بسبب خلافات عائلية بينهما تدخل شقيقهما الثالث أحمد لفض التشاجر بينهما فسددا له طعنة بسكين كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتله.

تم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.