"المركزى للمحاسبات" يعقد اجتماعا لمجموعة الأنتوساى لمدة 3 أيام بالقاهرة

يعقد الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، الاجتماع 14 للجنة المحفزة لمجموعة عمل الأنتوساى لمراجعة البيئة بأحد فنادق القاهرة، لمدة 3 أيام متتالية، ستبدأ من 29 سبتمبر الجارى حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، إلى أنه من المقرر مشاركة العديد من الدول والمنظمات المتخصصة مثل "المحكمة الأوروبية للمراجعين، الصين، النرويج، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة دولة الكويت "رئيس فريق البيئة العربية، والكاميرون "ممثلا لمنظمة الأفروساى وعضو فريق البيئة الأفريقية ".

وسيتناول الاجتماع عددا من الموضوعات من أبرزها "الدلائل الإرشادية المتعلقة بالتقييم البيئى، وتطوير جودة وأثر المراجعات البيئية، والطاقة المتجددة"، بالإضافة إلى كيفية تحويل الأجهزة العليا للرقابة لتصبح أجهزة "خضراء" أى صديقة للبيئة .

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