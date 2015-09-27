انتحار عامل تكييفات هربا من صاحب شقة سرق منها 20 ألف جنيه بالعمرانية

انتحر عامل تكييف بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنطقة العمرانية، ليسقط جثة هامدة بعد مواجهة مواطن له بسرقة 20 ألف جنيه من شقته أثناء إصلاح العامل التكييف، تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من تحريات اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مواطنا أحضر عامل تكييف لإصلاح التكييف بمنزله بشارع أحمد مدكور بالعمرانية، وعقب انصرافه اكتشف صاحب الشقة اختفاء مبلغ 20 ألف جنيه من الشقة فاتصل هاتفيا بالعامل معه مرة أخرى فتوجه إلى شقته وفور مواجهته بسرقة المبلغ قفز من الطابق السادس هربا ليلقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.