أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتحار عامل تكييفات هربا من صاحب شقة سرق منها 20 ألف جنيه بالعمرانية

Google+ Print
انتحار عامل تكييفات هربا من صاحب شقة سرق منها 20 ألف جنيه بالعمرانية انتحار عامل تكييفات هربا من صاحب شقة سرق منها 20 ألف جنيه بالعمرانية
انتحر عامل تكييف بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنطقة العمرانية، ليسقط جثة هامدة بعد مواجهة مواطن له بسرقة 20 ألف جنيه من شقته أثناء إصلاح العامل التكييف، تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من تحريات اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مواطنا أحضر عامل تكييف لإصلاح التكييف بمنزله بشارع أحمد مدكور بالعمرانية، وعقب انصرافه اكتشف صاحب الشقة اختفاء مبلغ 20 ألف جنيه من الشقة فاتصل هاتفيا بالعامل معه مرة أخرى فتوجه إلى شقته وفور مواجهته بسرقة المبلغ قفز من الطابق السادس هربا ليلقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365