أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأمين وصول 21 طرداً نظائر مشعة بمطار القاهرة لاستخدامها في علاج الأورام

Google+ Print
تأمين وصول 21 طرداً نظائر مشعة بمطار القاهرة لاستخدامها في علاج الأورام تأمين وصول 21 طرداً نظائر مشعة بمطار القاهرة لاستخدامها في علاج الأورام

مطار القاهرة

اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشدد لتأمين وصول 21 طردا مشعا قادما من فرنسا وتركيا لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .

وصرح مصدر بالمطار أن الطرود وصلت على شحنتين الأولى على الطائرة الفرنسية من باريس وتضم 9 طرود بوزن 57 كجم ، والثانية وصلت علي الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وتضم 12 طردا بوزن 252 كجم من النظائر المشعة وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الشحنتين والتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية .

 
> 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا