تأمين وصول 21 طرداً نظائر مشعة بمطار القاهرة لاستخدامها في علاج الأورام

اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشدد لتأمين وصول 21 طردا مشعا قادما من فرنسا وتركيا لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .

وصرح مصدر بالمطار أن الطرود وصلت على شحنتين الأولى على الطائرة الفرنسية من باريس وتضم 9 طرود بوزن 57 كجم ، والثانية وصلت علي الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وتضم 12 طردا بوزن 252 كجم من النظائر المشعة وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الشحنتين والتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية .



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