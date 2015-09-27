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إقالة وزير الحج السعودي و5 مسئولين علي خلفية حادث منى

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إقالة وزير الحج السعودي و5 مسئولين علي خلفية حادث منى إقالة وزير الحج السعودي و5 مسئولين علي خلفية حادث منى

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا بإعفاء وزير الحج السعودي الدكتور بندر بن حجار، و5 من كبار المسئولين بالوزارة والأجهزة الأمنية، من مهام مناصبهم، علي خلفية حادث تدافع مني والذي اودى بحياة المئات من عمار البيت الحرام.

وقال بيان ملكي، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اعفى أيضًا مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج ، وكذلك اعفى اللواء منصور التركي ، وأسامة بن فضل أمين بلدية منطقة مكة المكرمة ، وايضا قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن قرار الحربي من منصبه ، مبلغا الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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