شركات ألمانية ترفض بيع أسلاك شائكة للمجر لبناء سياج ضد اللاجئين

ذكرت صحيفة إندبندنت أون صنداى أن شركات ألمانية رفضت بيع "أسلاك شائكة" للحكومة المجرية، قائلة إن المجر تسيئ استخدام هذه المنتجات، حيث تضعها لمنع اللاجئين من عبور حدودها.

وسعت الحكومة المجرية لشراء أسلاك شائكة من شركة "موتانوكس"، فى برلين، بهدف إكمال سياج شائك لمنع دخول مزيد من اللاجئين إلى أراضيها، لكن مالك الشركة الألمانية رفض الصفقة، التى تبلغ قيمتها نحو نصف مليون يورو، قائلا: إن الحكومة اليمينية فى المجر تسيئ استخدام الأسلاك.

وتوضح الإندبندنت، أن الأسلاك التى تسمى "Razor wire" هى أكثر حدة من الأسلاك الشائكة العادية "barbed wire"، حيث تؤدى لتمزق ملابس وجسد من يحاول عبورها وعادة ما يشار إليها فى المجر باسم "أسلاك الناتو".

وقال طلط ديجير، صاحب الشركة الألمانية المنتجة، إن المجر تسيئ استخدام أسلاك الناتو، فإنها سوف تتسبب فى إصابات بالغة للاجئين أو ربما الموت.



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