"العليا للانتخابات":تلقينا 18شكوى مخالفة دعاية..و17ألف متابع لمنظمات مصرية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تلقيها 18 شكوى بخصوص مخالفات الدعاية الانتخابية قبل مواعيدها والتى أحالتها اللجنة إلى لجنة رصد المخالفات المنبثقة عنها لفحصها وتطبيق العقوبة المقررة لكل شكوى من هذه الشكاوى فى حالة ثبوت صحتها.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السالبع": إن اللجنة تلقت صباح أمس الأحد، إخطارا من لجنة متابعة الأداء الإعلامى يفيد بقيام إحدى القنوات الفضائية باستضافة مرشحين لعرض برامجهم الانتخابية قبل مواعيد بدء الدعاية الانتخابية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط التى وضعتها اللجنة، وتمت إحالتها للأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف "مروان" أن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدنى المصرية التى ستتابع الانتخابات البرلمانية بلغ عددها 17 ألفا و465 متابعا، بينما بلغ عدد المتابعين فى المنظمات الدولية 717 متابعا، وبالنسبة لوسائل الإعلام أصدرت اللجنة العليا 3 آلاف و639 تصريحا، لتغطية العملية الانتخابية.