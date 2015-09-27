وزير الأوقاف: الانتهاء من تفويج الحجاج المصريبن نهاية الأسبوع الجارى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بنهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج.

وقال وزير الأوقاف فى مؤتمر صحفى الآن بالسعودية، إنه سيتم عمل حصر دقيق بالأسماء والتفاصيل لجميع المصابين والمتوفين فى كافة الأحداث من جانب البعثة الطبية.

وأضاف السفير عادل الألفى قنصل مصر العام بجدة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات و7 نقاط بحث لمعرفة تفاصيل حادث منى ومتابعته على مدار الساعة، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بواجبها تجاه المصابين، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع جهات عديدة لإخلاء المصابين ورعايتهم.

وأوضح السفير عادل الألفى قنصل مصر العام بجدة، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تذليل كل العقبات للبعثات المصرية .