الخطوط اليمنية تبدأ فى تسيير رحلات منتظمة بين القاهرة وصنعاء

قال صادق عبد العزيز، المدير الإقليمى للخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد، إنه بدأ اليوم تسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومطار صنعاء عن طريق مطار بيشا غرب المملكة العربية السعودية ، حيث غادرت أول رحلة برقم 603 وعلى متنها 58 راكبا، على أن تعود فى نفس اليوم وعليها حوالى 154 راكبا.

وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات للصحفيين، أنه يجرى حاليا إنهاء الموافقات اللازمة لتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومطار عدن لتسيير رحلات منتظمة ما بين القاهرة وعدن.

وأشار المدير الإقليمى للخطوط الجوية اليمنية إلى أن الخطوط اليمنية كانت تنظم رحلات بشكل غير منتظم بين مطارى القاهرة وصنعاء عن طريق بيشا، لنقل اليمنيين العالقين بالخارج، ولكن هذه الرحلات التى بدأناها الأحد ستسير بشكل منتظم بمعدل رحلة أسبوعيا على أن تتم زيادة الرحلات فى حالة زيادة عدد الركاب.

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