أطباء من الحجر الصحى يغادرون للسعودية لإنهاء إجراءات الحجاج الصحية

أكد مصدر مسئول بإدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أن عدداً من الأطباء العاملين فى الإدارة قد غادروا مطار القاهرة اليوم الأحد فى طريقهم للأراضى السعودية لإنهاء الإجراءات الصحية والكشف على الحجاج.

وأضاف المصدر، أن هناك أعدادا أخرى من الأطباء من المقرر أن تغادر للأراضى السعودية خلال الساعات القادمة بعد أن اتخذت السلطات المصرية عددا من التدابير التى من شأنها سرعة وتسهيل إجراءات وصول الحجيج من الأراضى المقدسة، ومن بينها سفر ضباط الجوازات وأطباء الحجر للأراضى السعودية وإنهاء إجراءات وصول الحجاج على متن الطائرات القادمة تيسيراً على الحجيج.