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مصادر: بعثة الحج السياحى تلقت 48 بلاغا بحالات مفقودة بين الحجاج

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مصادر: بعثة الحج السياحى تلقت 48 بلاغا بحالات مفقودة بين الحجاج مصادر: بعثة الحج السياحى تلقت 48 بلاغا بحالات مفقودة بين الحجاج
كشفت مصادر ببعثة الحج السياحى، أن عدد البلاغات التى قدمت حتى الآن بخصوص المفقودين منذ حادث التدافع بمنى وصل إلى 48 مفقودًا.

ولفت المصدر، إلى وجود العديد من الشركات ما زالت تتقدم بأسماء حجاج مصريين فقدوا منذ وقوع الحادث، موضحة أن أرقام الوفيات بين الحجاج المصريين مرشحة للزيادة بسبب كثرة عدد المفقودين.

وواصلت اللجان التابعة لبعثة الحج الرسمية المرور على المستشفيات التى نقل إليها مصابو وقتلى حادث التدافع الذى حدث الخميس الماضى بشارع 204 بمنى بالقرب من جسر الجمرات، والتى راح ضحيتها نحو 800 حاج، وخاصة مشرحة مستشفى المعيصم التى يتواجد بها العديد من الجثامين المجهولة التى لا تحمل إثبات شخصية.

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مصر 365

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