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وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لاستخراج شهادات وفاة لضحايا حادث منى

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وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لاستخراج شهادات وفاة لضحايا حادث منى وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لاستخراج شهادات وفاة لضحايا حادث منى
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج المصرية، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والخارجية لاستخراج شهادات الوفيات لجميع شهداء رافعة الحرم وحادث منى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تفويج جميع حجاج القرعة الى المدينة، لافتا إلى أنه سيتم تفويج حجاج السياحة والتضامن مساء اليوم الأحد.

وأضاف أنه سيبقى فى البعثة لمتابعة الحجاج حتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم مد فترة بقاء رؤساء البعثات حتى مغادرة آخر حاج مصرى للأراضى .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر بعثة وزارة الأوقاف، إنه سيتم عمل بيان بأعداد المفقودين وإبلاغ الجانب السعودى بها، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع شركة للطيران، لتقديم موعد سفر بعض الحجاج، لافتا إلى أنه سيتم عمل محاضر فى أقسام الشرطة السعودية بأسماء وبيانات المتغيبين والمفقودين لحفظ حقوقهم.


>- مصادر: بعثة الحج السياحى تلقت 48 بلاغا بحالات مفقودة بين الحجاج

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مصر 365

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