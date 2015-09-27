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بالصور.. تظاهرات حاشدة أمام قبة الصخرة ضد انتهاكات الاحتلال فى الأقصى

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نظم مئات الفلسطينيين وقفة احتجاجية بمحيط قبة الصخرة ظهر اليوم الأحد، ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المتكررة تجاه المسجد الأقصى، ومحاولات تهويده.

ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية مجموعة من صور الوقفة التى جاءت احتجاجاً على منع من هم دون الـ40 عاماً من دخول المسجد وأداء الصلاة.

جاء ذلك بعدما وقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بعد دعوات دخول المسجد الأقصى لاحتفال المستوطنين ببداية السنة العبرية.

مظاهرات الفلسطينيين ضد دعوات الاحتلال الإسرائيلى لدخول المسجد الأقصى فى القدس. -اليوم السابع -9 -2015
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مظاهرات الفلسطينيين ضد دعوات الاحتلال الإسرائيلى لدخول المسجد الأقصى فى القدس.

رفع المشاركون لافتات أن الأقصى هو ملك للمسلمين. -اليوم السابع -9 -2015
>

رفع المشاركون لافتات أن الأقصى هو ملك للمسلمين.

يعد المسجد الأقصى سبب نزاع دينى وسياسى بين الإسرائيليين والفلسطينيين. -اليوم السابع -9 -2015
>

يعد المسجد الأقصى سبب نزاع دينى وسياسى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

النساء الفلسطينيات أمام قبة الصخرة بعد اشتباكات بين راشقى الحجارة الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى. -اليوم السابع -9 -2015
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النساء الفلسطينيات أمام قبة الصخرة بعد اشتباكات بين راشقى الحجارة الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى.

كانت اشتباكات وقعت بعد منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى للصلاة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى. -اليوم السابع -9 -2015
>

كانت اشتباكات وقعت بعد منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى للصلاة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

كانت قوات الاحتلال وحكومته قد حظرت جماعتى
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كانت قوات الاحتلال وحكومته قد حظرت جماعتى "المرابطون والمرابطات" ومنعتهم من دخول الأقصى.

تستمر الاحتجاجات على مدار أسابيع بعد اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وطرد المصلين والمعتكفين بالمسجد. -اليوم السابع -9 -2015
>

تستمر الاحتجاجات على مدار أسابيع بعد اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وطرد المصلين والمعتكفين بالمسجد.

المظاهرات تخرج اعتراضا على دعوات السماح لليهود المستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة بعض طقوسهم والاحتفال. -اليوم السابع -9 -2015
>

المظاهرات تخرج اعتراضا على دعوات السماح لليهود المستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة بعض طقوسهم والاحتفال.

مظاهرات الفلسطينيين ضد سياسات الاحتلال فى القدس. -اليوم السابع -9 -2015
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مظاهرات الفلسطينيين ضد سياسات الاحتلال فى القدس.

مئات الفلسطينيين من أمام مسجد قبة الصخرة. -اليوم السابع -9 -2015
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مئات الفلسطينيين من أمام مسجد قبة الصخرة.

جانب من المظاهرات اليوم. -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من المظاهرات اليوم.

كان الشباب الفلسطينى قد اشتبكوا بالحجارة ضد قوات الاحتلال فى المسجد الأقصى. -اليوم السابع -9 -2015
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كان الشباب الفلسطينى قد اشتبكوا بالحجارة ضد قوات الاحتلال فى المسجد الأقصى.

الاشتباكات وإلقاء الحجارة تسببت فى هدم جزء جديد من المسجد للمرة الثانية فى خلال أسبوع. -اليوم السابع -9 -2015
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الاشتباكات وإلقاء الحجارة تسببت فى هدم جزء جديد من المسجد للمرة الثانية فى خلال أسبوع.

جانب من عمليات إزالة الحجارة من المسجد الأقصى. -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من عمليات إزالة الحجارة من المسجد الأقصى.


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