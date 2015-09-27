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بعثة الحج: تحديد أعداد المفقودين من الحجاج المصريين مع انتهاء التفويج

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بعثة الحج: تحديد أعداد المفقودين من الحجاج المصريين مع انتهاء التفويج بعثة الحج: تحديد أعداد المفقودين من الحجاج المصريين مع انتهاء التفويج

أكد رئيس بعثة الحج د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن معظم البعثات أنهت التفويج، مشيرا إلى أن الكشف عن باقى المفقودين بالسعودية خلال موسم الحج مرهون بانتهاء التفويج نهائيا.

وأضاف رئيس البعثة خلال مؤتمر صحفى له، أن الطرق أثناء التفويج من منى إلى مكة تسبب فيها تعمد تأخير سيستم التفويج خوفا من الزحام وتكرار حادث التزاحم فى رمى الجمرات وهى ظروف بلد ولا تخص جنسية بعينها.

وأشار رئيس البعثة، إلى أن الجانب المصرى أجرى اتصالات مع الجانب السعودى الذى قدم تسهيلات من فتح طرق وتفويج الحجاج بسرعة وإنهاء العمل بعد التدخل، لافتا إلى أنه يتعمد السير مشيا وهو يرتدى العمامة الأزهرية حتى يعرفه الناس ويسألونه عن ما يريدونه ويقدمون شكاوى مباشرة لجس نبض حالة الحجاج، مؤكدا أن معاناة الحجاج متكررة زادت قليلا هذا العام بسبب الحادث مما انعكس على الحجاج.

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