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وزير التعليم العالى يزور جامعة الإسكندرية فى أول يوم دراسى غدا

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وزير التعليم العالى يزور جامعة الإسكندرية فى أول يوم دراسى غدا وزير التعليم العالى يزور جامعة الإسكندرية فى أول يوم دراسى غدا
يتفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سير الدراسة بجامعة الإسكندرية بأول يوم دراسى غدا، الاثنين، حيث تعد هذه أول جولة للوزير بعد توليه المنصب.

ومن المفترض أن يتفقد "الشيحى"، مستشفى جامعة الإسكندرية، ضمن أعمال الزيارة، كما يفتتح عددا من الوحدات بالجامعة، ويعقد اجتماعا مع قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وكان الدكتور أشرف الشيحى، قال إن أول جامعة بها فعالية تستحق أن يحضرها سيذهب إليها، وإنه لا فارق لديه بين جميع محافظات الجمهورية.

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