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ضبط 50 كيلو بانجو داخل سيارة أطلق قائدها النار على الشرطة وهرب بالعياط

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ضبط 50 كيلو بانجو داخل سيارة أطلق قائدها النار على الشرطة وهرب بالعياط ضبط 50 كيلو بانجو داخل سيارة أطلق قائدها النار على الشرطة وهرب بالعياط
تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة العياط بداخلها 50 كيلو جراما من مخدر البانجو.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الإقليمى أعلى قرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط تلاحظ لهم توقف السيارة رقم 38748 ملاكى الفيوم على جانب الطريق ولدى توجههم لفحصها بادرها قائدها بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته وفر هارباً بالمنطقة الزراعية المتاخمة للمكان تاركاً السيارة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 15 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جراما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب.

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مصر 365