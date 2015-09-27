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اتفاق للتعاون الاستخباراتى بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة داعش

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اتفاق للتعاون الاستخباراتى بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة داعش اتفاق للتعاون الاستخباراتى بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة داعش
اتفق العراق وكل من روسيا وايران وسوريا على تشكيل لجنة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بهدف ملاحقة تنظيم داعش للحد من نشاطاتها الارهابية، حسبما ما افاد متحدث رسمى الاحد.

وقال سعد الحديثى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لفرانس برس "هناك لجنة مشتركة ستشكل بين ممثلى الدول الاربع وسيكون هناك ممثل عن الاستخبارات العسكرية العراقية ممثلا فيها وتقوم بعملها على اساس متابعة خيوط الارهاب ومتابعة الارهابيين". ويسيطر تنظيم داعش منذ يونيو 2014 على مناطق واسعة ومدن مهمة فى العراق بينها الموصل (شمال) والرمادى (غرب).

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