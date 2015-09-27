أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ناشط إيرانى: حادث منى تحول لذريعة لإظهار عنصرية الإيرانيين تجاه العرب

Google+ Print
ناشط إيرانى: حادث منى تحول لذريعة لإظهار عنصرية الإيرانيين تجاه العرب ناشط إيرانى: حادث منى تحول لذريعة لإظهار عنصرية الإيرانيين تجاه العرب
انتقد الكاتب والمحلل السياسى الإيرانى وأستاذ الجامعة صادق زيبا كلام، أن رد فعل إيران تجاه حادث منى، معتبرا أن البعض داخل إيران استغل الحادث وحوله لذريعة لإظهار تعصبه وعنصريته تجاه العرب.

وحلل زيبا كلام على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ردود الأفعال التى خرجت من إيران تجاه الحادث، قائلا: أعطى حادث منى ذريعة تلائم الكثيرين كى يفرغوا مشاعر وعصبية عنصريتهم المعادية للعرب.

وعرض زيبا كلام ردود الأفعال التى خرجت من إيران قائلا "وصلت بنا بردود الأفعال إلى نظرية المؤامرة، وإحدى هذه النظريات أن حادث منى وقع نتيجة للتنافس وحرب السلطة بين أمراء البلاط السعودى، وأحدهم يذهب إلى منى بخدمه وحشمه وأغلق الطريق بوجه الحجاج ونتيجة لذلك حدث ذلك التدافع.

وقال زيبا كلام إن الطريف فى الأمر أن المسئولين والناس العاديين بإيران لم يترددوا فى قراءتهم إزاء أسباب مأساة منى، فى حين من هم بعيدون مئات الكيلومترات عن منى متيقنون وبدقة حول أسباب هذا الحادث. مضيفا أن من يتنافسون سياسيا فى اليمن وسوريا ولبنان مع الرياض وجدوا فرصة كى يأخذوا امتيازا، من لم ينسوا أحقاد هزيمة إيران من العرب قبل 1400 عام ويحاول بأى ذريعة استعراض مشاعره المعادية للعرب والبعض الآخر وجد فرصة لتفريغ حقده على الإسلام ولا يهمه ما جرى فى منى، بينما الكل كان واثقا ويعلم ماذا جرى فى منى ومن هو المسئول عن الحادث.

إيران:السعودية لم تصدر حتى الآن تأشيرات وفد متجه لمتابعة ضحايا حادث منى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة