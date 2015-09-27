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مقتل 20 وإصابة 130 آخرين فى قصف لقوات النظام السورى على حديقة ألعاب

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مقتل 20 وإصابة 130 آخرين فى قصف لقوات النظام السورى على حديقة ألعاب مقتل 20 وإصابة 130 آخرين فى قصف لقوات النظام السورى على حديقة ألعاب
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان عن- اليوم الأحد- مقتل 20 شخصا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وإصابة 130 آخرين، جراء قصف جوى شنته قوات النظام السورى بصاروخ أرض- أرض على حديقة للألعاب فى حى الوعر بمدينة حمص بوسط سوريا.

وأضاف المرصد- حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) - أنه تم تحديد هوية 16 جثة، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من تحديد هوية أربعة أخرين.

وكانت قوات النظام قد تمكنت- فى مايو الماضى- من السيطرة على أحياء حمص القديمة التى كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شديد فرضته عليها لمدة سنتين تقريبا.

ولم يتبق إلا حى الوعر الواقع على أحد أطراف المدينة بين أيدى المقاتلين، وقد لجأ إليه عشرات آلالاف من مناطق أخرى هربا من أعمال العنف أو من قوات النظام. " حسب القناة"
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