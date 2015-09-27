بالفيديو..سوريا ترد على دعم موسكو بإذاعة أغان وطنية روسية عبر تلفزيونها الرسمى

ردت سوريا على الدعم الروسى لها غير المحدود فى ظل استمرار الجهود الدبلوماسية المتعثرة، والأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، بإذاعة أغان وطنية روسية مترجمة إلى العربية على شاشة التلفزيون السورى الرسمى.

ووفقا للسى إن إن فقد تداول عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطعا مصورا من أغنية لمغنية روسية، ترتدى ثيابا عسكرية، وتغنى أمام دبابة ومجموعة من الأسلحة، وكانت الأغنية تبث عبر شاشة التلفزيون السورى الرسمى.

ووفقا للمغردين، تقول كلمات الأغنية: "وانساب الضباب نحو النهر... وخرجت الكاتيوشا للشاطئ... عاليا نحو الشاطئ... خرجت وأطلقت أغنية... عن نسور الجبل".

وسخر المغردون من معانى كلمات الأغنية، التى لا تعنى شيئا وفقا لهم، بل ما هى إلا عبارة عن "بروباجاندا" روسية الهدف منها "العزف على وتر المشاعر لدى السوريين".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعهد باستمرار الدعم العسكري للرئيس الأسد على الرغم من تنامي المخاوف لدى الولايات المتحدة بشأن دور موسكو فى الحرب الدائرة فى سوريا. وقال بوتين: "ندعم حكومة سوريا.. فى مواجهة الاعتداء الإرهابى".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "لدينا مؤشرات على أن روسيا نقلت أفراد ومعدات إلى محيط منطقة اللاذقية الساحلية والقاعدة الجوية الموجودة بها، ما يرجح نيتها لبناء قاعدة دعم للعمليات التكيتيكية هناك".