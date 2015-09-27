القوات العراقية تقتل 43 من عناصر داعش

لقى 43 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى على الأقل مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف لطيران التحالف الدولى فى مناطق متفرقة بالعراق اليوم الأحد.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى نفذ 27 طلعة جوية أسفرت عن مقتل 22 إرهابيا وتدمير أربع سيارات و34 موقعا قتاليا للتنظيم وإطلاق القذائف الصاروخية وسلاح مضاد للطائرات.. مشيرة إلى أن التحالف قصف موقعا لعناصر داعش فى كبيسة ودمره بالكامل وقتل من كانو بداخله.

كما نفذ الطيران الجيش والقوة الجوية العراقية 30 طلعة جوية فى مختلف قواطع العمليات، وقصف رتلا لتنظيم داعش مكون من عشرين سيارة مختلفة الأنواع أثناء تحركها من الفلوجة إلى منطقة مكيشيفة بالأنبار، مما أدى إلى تدمير الرتل بالكامل وقتل العديد من الإرهابيين.

وتمكنت القوات المشتركة من قيادة عمليات الجزيرة و"الحشد الشعبي" من قتل 4 إرهابيين بمنطقة "البوحياة".. وقتلت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد إرهابيا واحدا وأسكتت مصادر النيران المعادية بمنطقة العطر غربى العاصمة العراقية.

وقصفت مدفعية الشرطة الاتحادية مقرا لقيادة تنظيم داعش فى المحور الشرقى لمحافظة الأنبار غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وتدمير عدد من السيارات، كما قتلت قوة أخرى فى منطقة تلة الشيخ مسعود 8 إرهابيين حاولوا شن هجوم على القوات العسكرية بالمنطقة.

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