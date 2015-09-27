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كوكا في قائمته فريقه استعدادا لدربي براجا

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كوكا في قائمته فريقه استعدادا لدربي براجا كوكا في قائمته فريقه استعدادا لدربي براجا

أعلن باولو فونسيكا مدرب سبورتينج براجا قائمة فريقه لمواجهة فيتوريا جيماريش في دربي مدينة براجا مساء الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

أحمد حسن كوكا دخل في قائمة فريقه للمرة الثانية منذ انضمامه لهم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات بعد شفاءه من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة.

براجا يحتل حاليا المركز الرابع في الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر بورتو ويأمل في الفوز لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، فيما يحتل جيماريش المركز الـ13 برصيد 6 نقاط ويريد الفوز لمعادلة رصيد غريمه براجا.

وكان كوكا قد انضم لسبورتنج براجا قادما من ريو آفي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي وشارك في أولى مبارياته مع الفريق كبديل أمام بوافيستا ليتحصل على ركلة جزاء، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب الاستعدادي لمباراة تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية حيث تعرض لإصابة هناك أبعدته عن المباراتين السابقتين له مع براجا.

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