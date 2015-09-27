إلغاء الجولة الحرة للاعبين في جنوب إفريقيا .. وتدريبات خاصة لثنائي الأهلي رغم الراحة

قرر الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك إلغاء الجولة الحرة للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا لتجنب الإرهاق.

الأهلي خسر من أورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بهدف مقابل لاشيء.

ولتجنب الإرهاق ومنح الفريق أكبر قدر من الراحة تم إلغاء الجولة الحرة للاعبي الفريق في جنوب إفريقيا التي كان من المقرر خوضها يوم الأحد.

وتغادر بعثة الأهلي في العاشرة مساء يوم الأحد على أن تصل في الساعات المبكرة من يوم الاثنين. ليبدأ الأهلي من يوم الثلاثاء الاستعدادا للقاء العودة المقرر في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

وحرص الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي على خوض تدريبات في صالة الجيم بعد قرار إلغاء الجولة الحرة.

ويستعد الأهلي لاستضافة أورلاندو بيراتس يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.