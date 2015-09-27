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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة ' الإصابة المزمنة ' للاعب الزمالك

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة ' الإصابة المزمنة ' للاعب الزمالك الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة ' الإصابة المزمنة ' للاعب الزمالك

كشف سيد متولي مدير الإسماعيلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي حقيقة "الإصابة المزمنة" لأحمد سمير لاعب الزمالك السابق والدراويش الحالي.

أحمد سمير انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة من الزمالك.

إلا أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة. قبل أن تخرج العديد من التقارير الصحيفة عن إن سبب الغياب "هو إصابة مزمنة انتقل بها اللاعب من الزمالك".

وعن حقيقة الأمر قال سيد متولي لـFilGoal.com: "كل ما يقال عن إصابة أحمد سمير المزمنة ليس له أي أساس من الصحة".

وأوضح حقيقة الإصابة قائلا: "اللاعب تعرض لإصابة خلال لقاء سموحة في كأس ومن هنا غاب عن التدريبات".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قدم اللاعب في الجبيرة في الوقت الحالي ويحتاج للعلاج لمدة 10 أيام قبل أن يعود بشكل طبيعي لتدريبات الفريق".

وأتم "لا يوجد أي إصابة مزمنة".

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