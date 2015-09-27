وزير الأوقاف يطمئن على المصابين المصريين في حادث منى

قام وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية محمد مختار جمعة اليوم الأحد بزيارة للمصريين المصابين جراء حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى المنومين بمستشفى النور التخصصي، وذلك للاطمئنان على وضعهم الصحي وتلمس احتياجاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقبال جمعة المساعد للخدمات الطبية سالم باجعيفر الذي اصطحبه في جولة تفقدية بالمستشفى، وأطلعه على التجهيزات المتطوره فيه، مشيدا بالتعاون والتنسيق”البناء”بين جميع أفراد البعثة المصرية وإدارة المستشفى.

ونوه وزير الأوقاف بـ”الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام، خاصة الخدمات الصحية”.

أ ش أ