رامي صبري يُلغي حفلته في أكتوبر بسبب “قلة الأدب .. والنصب على الفنانين”

أعرب الفنان رامي صبري، عن استيائه بسبب إلغاء حفلته الغنائية بقرية “ريحانة”، أمس الجمعة، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب عدم احترام الجمهور، والنصب على الفنانين، وقلة الأدب، على حد قوله.

وكتب “صبري”، عبر صفحته على “فيسبوك”، ” قررت من إنها ردة أن عمري ما هقبل آي حفله من آي شركه أو منظم جديد آو مُبتدأ بسبب قلة الأدب، وعدم احترام الجمهور، والنصب على الفنانين، واستخدام اسمهم، وجمهورهم اللي مالهوش أي ذنب غير أنه عايز يسمع ويشوف النجم اللي يحبه”.

ووجه اعتذار لكل من ذهب لشراء تذاكر الحفل لرؤيته وسماعه، مؤكدًا أن احترامه لجمهوره هو الدافع وراء اتخاذه ذلك القرار.