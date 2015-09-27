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يوتيوب.. ادفع لتشاهد من دون إعلانات

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يوتيوب.. ادفع لتشاهد من دون إعلانات يوتيوب.. ادفع لتشاهد من دون إعلانات

أرشيفية

أرسلت إدارة موقع يوتيوب مؤخرا رسالة إلكترونية إلى منتجي المواد وأصحاب القنوات تطلب منهم الموافقة على الشروط الجديدة لتحميل ومشاهدة المقاطع المصورة، إذ يستعد الموقع لإطلاق خدمته المدفوعة من دون إعلانات.

ووفقا لما نشره موقع “Android Police”، السبت، فإن الموقع، المملوك لشركة غوغل، أوضح أنه يجب أن تتم الموافقة على الشروط الجديدة قبل يوم 22 أكتوبر.

وترجح مصادر مقربة أن يبدأ يوتيوب خدمته الجديدة المدفوعة أواخر أكتوبر، وتحدثت عن اشتراك شهري يبلغ 10 دولارات نظير مشاهدة مواد الفيديو بدون أي إعلان، وسط تكهنات بأن يشمل الاشتراك أيضا خدمة “غوغل بلاي ميوزك”.

ونصت الرسالة الإلكترونية على أن رفض الشروط الجديدة من قبل منتجي المحتوى، ينتج عنه حجب مواد الفيديو الخاصة بهم في الولايات المتحدة الأميركية، حتى يوافقوا على الشروط أولا.

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