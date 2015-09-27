ضبط 3 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال الشرطة بالاقصر

تمكنت مباحث مركز شرطة إسنا بالأقصر بمساعدة الأهالى من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال الشرطة ومحاولة إختطاف أحد الأشخاص.

وقد تبلغ لمركز شرطة إسنا بالأقصر من بعض أهالى قرية باويل بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بمحاولة إختطاف أحد أبناء القرية ، وعلى الفور إنتقلت القوات إلى القرية محل البلاغ وتم التقابل مع بعض الأهالى ومعاونتهم ، وتم ضبط بكر . ع . ج سن 20، عاطل ، ومصطفى . ع . ب – سن 37 والسابق إتهامه فى القضية رقم 1967 لسنة 2008 “مخدرات .. مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان ، وإيهاب . ع . ع – سن 22، سق ، مقيم بمحافظة الجيزة .

وبسؤال المدعو/جابر . أ . ى -سن 27، مزارع ( المُبلغ بمحاولة إختطافه ) أفاد بأن المضبوطين بالإشتراك مع آخران (جارى تحديدهم) قاموا بإقتحام مسكنه مُدعين بأنهم من رجال الشرطة وحضروا لإصطحابه لديوان المركز وقاموا والإستيلاء على ( 3 هواتف محمولة ، مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه، سيارة رقم 13247 كانت متوقفة أمام منزله والتى إستعارها من أحد أصدقائه)، ثم إصطحبوه بسيارة ربع نقل .

وبمواجهته المتهمين المضبوطين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من مصطفى . ى . أ – عم المجنى عليه وذلك لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض مساحتها 15 فدان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان وبالإشتراك مع ” أبو دوح . ا ” ، و ” عبدالرحيم . أ ” .. ويقيمان بدائرة المركز ، ومعهم شخصان آخران وأنهما فرا هاربان بالمسروقات ، كما ضُبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول خاصة بالمجنى عليه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين والمسروقات.​