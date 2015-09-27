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ضبط 52 قطعة سلاح ناري و171 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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ضبط 52 قطعة سلاح ناري و171 قضية مخدرات خلال 24 ساعة ضبط 52 قطعة سلاح ناري و171 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أرشيفية

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 52 قطعة سلاح نارى، و188 قطعة سلاح أبيض، و171 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و8 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و28 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 5817 حكم قضائى متنوع، وضبط 471 دراجة بخارية مخالفة، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما .

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمد كمال الدالى مدير قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 

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