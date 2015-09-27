“دونالد ترامب” يتقدم “كلينتون” و”بوش” في أحدث استطلاع للرأي

أفاد استطلاع للرأي أجرته شبكة “فوكس نيوز”، أن 49 % من الناخبين الأمريكيين لن يكونوا فخورين بهيلاري كلينتون، المرشحة الديموقراطية المحتملة للرئاسة، ووزيرة الخارجية السابقة، كرئيسة للولايات المتحدة.

في حين قال 45 % من الناخبين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بنفس الإحساس وهو عدم الفخر تجاه حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، وأحد المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

أما المرشح الجمهوري الملياردير، دونالد ترامب، فقد حصل على نسبة أعلي إذ قال 56 % من الناخبين الأمريكيين إنهم لن يشعروا بالفخر إذا دخل ترامب المكتب البيضاوي.

ومن ناحية أخرى، رأى 24 % من الناخبين الأمريكيين أنهم سيكونون فخورين في حال دخول “كارلي فيورينا” البيت الأبيض وهي السيدة الوحيدة التي تخوض السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري.

كما حصل المرشح الجمهوري السيناتور، ماركو روبيو، على نسبة 19 % في نفس الاستطلاع.

وعلى صعيد آخر، ذكرت نتائج استطلاع الرأي أن 36 % فقط من الأمريكيين يشعرون بالفخر بأن باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة وذلك مقابل 41 بالمائة عام 2011.