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أليجري يتحدى الجميع: يوفنتوس لم يخسر الدوري بعد

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أليجري يتحدى الجميع: يوفنتوس لم يخسر الدوري بعد أليجري يتحدى الجميع: يوفنتوس لم يخسر الدوري بعد

تحدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس جميع منتقديه مؤكدا أن لم يفقد أمل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعد رغم الخسارة أمام نابولي السبت 2-1.

يوفنتوس يواجه البداية الأسوأ في تاريخه بالدوري الإيطالي بعد الخسارة في ثلاث مباريات من أصل 6 وجمعه لخمس نقاط فقط يحتل بهم المركز الـ13.

وقال أليجري في تصريحات لقناة (سكاي سبورت إيطاليا):"نمر بأوقاتا صعبة ولكن البطولة مازالت طويلة وما علينا الآن هو خوض المباريات القادمة على أنها مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين".

أليجري أتبع "يوفنتوس سيعود للواجهة وسينافس على لقب الدوري ورغم أن الأمر سيكون صعبا لكنه ليس مستحيلا، وربما نستعيد جزءً كبيرا من قوتنا باستعادة المصابين".

وأضاف "بعودة المصابين ستتاح لي العديد من الحلول الجديدة على عكس مباراة نابولي حيث لم أكن أملك سوى ليمينيا وهيرنانيس في خط الوسط، ومع ذلك فالفريق لم يقدم مباراة سيئة ولكن نابولي كانوا منظمين بشكل قوي وهذا ما ساعدهم".

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