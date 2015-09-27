السيسي يعزي خادم الحرميين في ضحايا حادث منى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة فى ضحايا الحادث، الذى شهدته منطقة مِنى، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد السيسى، خلال الاتصال، مساندة مصر للمملكة فى هذا المصاب الجلل، مؤكدًا دعم مصر الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الشقيقة فيما تبذله من جهود مقدرة خلال موسم الحج.