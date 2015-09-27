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أمريكا تسمح للمهاجرين المعاقين ذهنيًا بالإقامة الدائمة

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أمريكا تسمح للمهاجرين المعاقين ذهنيًا بالإقامة الدائمة أمريكا تسمح للمهاجرين المعاقين ذهنيًا بالإقامة الدائمة

أرشيفية

قال الاتحاد الأمريكى للحريات فى ساوثرن كاليفورنيا، إن المهاجرين المعاقين ذهنيًا، سيكون بمقدورهم الاعتراض على أوامر إبعادهم فى المحكمة، والحصول على إقامة دائمة هناك.

وذكر الاتحاد أمس السبت، أن مئات المهاجرين الذى يعانون الإعاقة، تلقوا أوامر إبعاد عن البلاد، لكنهم سيتمكنون من البقاء بعد الوصول إلى هذه التسوية والموافقة عليها يوم الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

ووقع القاضي الاتحادي في لوس أنجلوس التسوية، التى تستند إلى دعوى قضائية من الفئة ذاتها، ورفعت ضد الأمريكية عام 2010.

وقالت كارمن إيجوينا وهى محامية بالاتحاد، إن نحو 900 مهاجر من دول مختلفة، معظمها فى أمريكا اللاتينية وآسيا، والذين تسلموا إخطارات بالترحيل، يمكنهم أن يسعوا إلى الحصول على إقامة دائمة فى الولايات المتحدة، في إطار التسوية.

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