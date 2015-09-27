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تونس توقع على وثيقة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة

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تونس توقع على وثيقة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تونس توقع على وثيقة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة

وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش

وقع وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش، على وثيقة أجندة 2030 للتنمية المستدامة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الاجتماع رفيع المستوى للنقاش العام للدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت أعمال قمة اعتماد “أجندة 2030 للتنمية المستدامة” قد انطلقت أمس بكلمات افتتاحية لكل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون، والوزير الأول للدنمارك لارس لوك راسموسن، تلتها بيانات لعدد من رؤساء الدول والحكومات.

واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع خلال الجلسة الافتتاحية قرار اعتماد الوثيقة المعنونة “تغيير عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة”.

وأضاف البكوش، أن الاستثمار فى العنصر البشرى، وخصوصا الشباب، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وحماية حقوق المرأة والارتقاء بالتعليم وثقافة التسامح والصحة والحفاظ على البيئة، هى من العناصر الرئيسية للسياسة التنموية التونسية.

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