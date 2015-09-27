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مصر للطيران: عودة حجاج القرعة من جدة والمدينة المنورة غداَ

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مصر للطيران: عودة حجاج القرعة من جدة والمدينة المنورة غداَ مصر للطيران: عودة حجاج القرعة من جدة والمدينة المنورة غداَ

أرشيفية

صرح شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران أن الشركة سوف تكثف رحلاتها بداية من غدا الأثنين وحتي نهاية الموسم من مطاري جدة والمدينة المنورة مستخدمة الطرازات العريضة في أسطول الشركة التي تستوعب أكثر من 300 راكبا لعودة الحجاج المسافرين على مصرللطيران سواء من المصريين او الافارقة او الحجاج الترانزيت من مختلف انحاء العالم في اسرع وقت ممكن .

وأضاف فتحي أنه من المقرر أن تسير الشركة غدا 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلي مطارات القاهرة وبرج العرب بالأسكندرية وشرم الشيخ لعودة 4500 حاجا من حجاج قرعة محافظات الاسكندرية والبحيرة و حجاج ترانزيت من تورونتو ونيويورك وابوجا وميلانو وامستردام وباريس بالإضافة إلى عدد من حجاج شركات السياحة ومن بينها الكرنك بمصر للطيران وبعثة وزارة العدل .

من ناحية أخري قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تبدأ رحلات عودة حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لمحافظات الجيزة والقاهرة و المنوفية من مطار جدة اعتبارا من بعد غداَ الثلاثاء مع عدد من الرحلات لحجاج الترانزيت المتحهين إلى لاجوس وتونس ولندن ومانشستر وبروكسل وامستردام وكانو وجوهانسبرج ودار السلام بالإضافة إلى رحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة ومطار برج العرب.

 

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