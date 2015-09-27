تأمين وصول 21 طردًا نظائر مشعة بالمطار لاستخدامها في علاج الأورام

اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشددة، لتأمين وصول 21 طردا مشعا قادما من فرنسا وتركيا لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد مصدر بالمطار أن الطرود وصلت على شحنتين الأولى على الطائرة الفرنسية من باريس وتضم 9 طرود بوزن 57 كجم والثانية وصلت على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وتضم 12 طردا بوزن 252 كجم من النظائر المشعة وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الشحنتين والتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية.



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