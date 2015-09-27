إحالة مديرا مدرستين و6 مُعلمين للتحقيق في أسيوط

صرح مدحت محمد حسن، مدير إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط، اليوم “الأحد”، أن أحال المهندس ياسر الدسوقي، مُحافظ أسيوط، 2 من مديري المدارس ومسئولي دفتر الحضور والغياب، فضلَا عن 6 مُعلمين للتحقيق، وذلك لعدم انضباطهم بمواعيد العمل وتوقيعهم بدفتر الحضور، وغير متواجدين، وذلك عقب مرور لجنة المتابعة الميدانية قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، والمُشَكَلة من:” المحافظة -التموين – الصحة- الطب البيطري- الأمن الصناعي”، على المدارس بمركزي أبوتيج ومنفلوط، لمتابعة استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال “مدحت”، إنه بمرور اللجان قبل بدء إجازة عيد الأضحى على مدرستي الشهيد أبو بكر عزمي، ومدرسة الفرغل الإعدادية بنين بأبوتيج، ومراجعة دفتر الحضور والغياب، تبين توقيع 6 معلمين، وأخصائيين وعدم تواجدهم بمقر العمل، وغير محرر لهم خط سير أو إذن كتابي أو تحويل للتأمين الصحي، وتركوا العمل دون سند قانوني، وتم إحالتهم للتحقيق، لإتخاذ اللازم، كما لوحظ عدم وجود 25 معلم غير موقعين وغير متواجدين بمقر العمل، وإحالة مدير المدرسة ومسئول الدفتر للشئون القانونية، مُضيفًا أنه قد تم المرور على 5 مدارس بأبوتيج، لمتابعة صيانة المدارس وتركيب الزجاج للنوافذ، وتوفير الأثاث اللازم للمدارس من مقاعد أو مكاتب، ذلك بالإضافة إلى توفير مدرسين فصل لمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية المشتركة.

وأصدر “الدسوقي”، تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم، لتوفير كافة الاحتياجات للمدارس وصيانتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف “مدحت”، أنه قد تم إحالة مدير ومسئول الدفتر للتحقيق، والذي يعمل بمدرسة النصر بنات الابتدائية بمنفلوط، نتيجة لعدم حضور 22 معلم وأخصائي والغير متواجدين بمقر العمل، كما أنهم لم يوقعوا بسجل الحضور، فضلًا عن أن المدرسة بها صيانة شاملة، وبالمرور على مدرسة طارق بن زياد، تبين حضور 3 عمال فقط، والمدرسة بها صيانة شاملة .