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احتراق سيارتين فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بنجع حمادى‎

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احتراق سيارتين فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بنجع حمادى‎ احتراق سيارتين فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بنجع حمادى‎

أرشيفية

احترقت سيارتين اليوم الأحد على خلفية مشاجرة بين عامل ومزارع بسبب الخلاف على قطعة أرض بينهما بمركز نجع حمادى

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بإحتراق سيارتين.

كشفت تحريات العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية نشوب مشاجرة بين كلا من ” على.س.م ” مزارع ،و ” أحمد.م.ع ” عامل بسبب الخلاف على قطعة أرض فقام على أثرها الطرف الثانى بإشعال النيران فى سيارتين مملوكتين للطرف الأول.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة مباحث نجع حمادي، بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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