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بوتين يتصل بالملك سلمان حول سوريا وداعش

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بوتين يتصل بالملك سلمان حول سوريا وداعش بوتين يتصل بالملك سلمان حول سوريا وداعش

الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات على الهاتف، يوم السبت، حول تسوية الأزمة السورية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك قبل يومين من إلقائه خطاباً أمام الأمم المتحدة، حسب الكرملين.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان أن الاتصال الهاتفي جرى بـ”مبادرة من روسيا”. وأضاف أن الزعيمين تطرقا إلى “البحث عن حل للوضع في سوريا وحصول تنسيق دولي فعال من أجل التصدي لتنظيم داعش”.

وسوف يلقي بوتين كلمة الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من أجل دفع خطة حول سوريا، خصوصاً قيام تحالف موسع لدحر تنظيم داعش.

وسوف يلتقي بوتين في نفس اليوم الرئيس الأميركي باراك أوباما للمرة الأولى رسمياً منذ أكثر من عامين.

 

فرانس برس

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