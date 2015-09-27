بدء تسيير رحلات منتظمة بين القاهرة وصنعاء

صرح صادق عبدالعزيز المدير الإقليمى للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، أنه بدا تسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومطار صنعاء عن طريق مطار بيشا غرب السعودية ، حيث غادرت اول رحلة برقم 603 وعلي متنها 58 راكبا على أن تعود فى نفس اليوم وعليها حوالى 154 راكبا .

واوضح عبد العزيز انه يجري حاليا إنهاء الموافقات اللازمة لتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومطار عدن لتسير رحلات منتظمه ما بين القاهرة وعدن .

وأضاف انه الخطوط اليمنية كانت تنظم رحلات بشكل غير منتظم بين مطارى القاهرة وصنعاء عن طريق بيشا لنقل اليمنيين العالقين بالخارج ولكن هذه الرحلات التى بدأناها الأحد ستسير بشكل منتظم بمعدل رحلة أسبوعيا على أن يتم زيادة الرحلات فى حالة زيادة عدد الركاب .