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وزارة التربية والتعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية

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وزارة التربية والتعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية وزارة التربية والتعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية

الدكتور الهلالى الشربينى

أكد الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم أن الوزارة استقرت بشكل نهائى على تطبيق الـ10 درجات السلوك والحضور على طلاب الثانوية العامة بدء من العام الدراسى الجديد.

كما أن إضافة درجات السلوك والحضور سيكون من خلال تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية العامة بتفعيل قاعدة بيانات تحتوى على أسماء الطلاب ومدارسهم موجودة لدى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة، موضحا أن الوزارة ستتلقى بشكل يومى نسب الحضور والغياب للطلاب فى جميع المدارس الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات التى توضع من خلالها تلك الدرجات للطلاب كفيلة بمنح كل طالب الدرجات التى يستحقها، مشيرًا إلى أنه لن يظلم أى طالب فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم قبل الدخول فى إجازة عيد الأضحى بأيام قليلة، وتمت دراسة ومراجعة بعض القرارات، وأنه سيتم إقرار بعضها قائلا: أنا مش جاى أبدأ من أول وجديد.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية، قائلا: هى قضية مجتمع بأكمله وليس وزارة أو وزير.

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